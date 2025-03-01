У Китаї зник міністр технологій, який займався ШІ та напівпровідниками

В Китаї зник міністр промисловості та інформаційних технологій Цзінь Чжуанлун, який не з'являвся на важливих зборах уряду понад два місяці. Напередодні йому призначили заміну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Цзінь Чжуанлун був відсутній з кінця грудня. Зникнення китайських чиновників свідчать про антикорупційне розслідування. Джерела видання повідомляють, що міністр був об’єктом розслідування, пов’язаного з хабарництвом.
28 лютого Цзінь Чжуанлуна зняли з посали, а його замінив Лі Лечен. Новопризначений міністр технологій і промисловості раніше був губернатором провінції Ляонін.
Офіційних пояснень щодо відсутності Цзіня китайська влада не надала.
Цзінь став відомим як голова державного авіабудівника Comac, де йому приписували розробку C919, першого в Китаї пасажирського літака внутрішнього виробництва.
Потім його підвищили до заступника директора центрального військово-цивільного офісу Китаю.
У 2022 році його призначили міністром промисловості та технологій, яке контролює промислову політику, включаючи розробку штучного інтелекту, напівпровідників, телекомунікацій та електромобілів.
Нагадаємо, що в 2023 році парламент Китаю зняв із посади міністра закордонних справ Цінь Гана. З моменту вступу на посаду міністра закордонних справ Цінь грав помітну роль в управлінні американо-китайськими відносинами. Але його останнім публічним заходом була зустріч із офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму 25 червня 2023 року. Потім він зник. Міністерство повідомляло, що він не працює через невстановлені причини зі здоров'ям.
Міністром закордонних справ потім став Ван І, голова канцелярії комісії ЦК Компартії Китаю із закордонних справ.