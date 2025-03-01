У Китаї зник міністр технологій, який займався ШІ та напівпровідниками

Цзінь Чжуанлун був відсутній з кінця грудня. Зникнення китайських чиновників свідчать про антикорупційне розслідування. Джерела видання повідомляють, що міністр був об’єктом розслідування, пов’язаного з хабарництвом.

28 лютого Цзінь Чжуанлуна зняли з посали, а його замінив Лі Лечен. Новопризначений міністр технологій і промисловості раніше був губернатором провінції Ляонін.

Офіційних пояснень щодо відсутності Цзіня китайська влада не надала.

Хто такий Цзінь Чжуанлун

Цзінь став відомим як голова державного авіабудівника Comac, де йому приписували розробку C919, першого в Китаї пасажирського літака внутрішнього виробництва.

Потім його підвищили до заступника директора центрального військово-цивільного офісу Китаю.

У 2022 році його призначили міністром промисловості та технологій, яке контролює промислову політику, включаючи розробку штучного інтелекту, напівпровідників, телекомунікацій та електромобілів.