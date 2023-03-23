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У Китаї заявили, що Путін готовий до переговорів, і пообіцяли з РФ протистояти США

Фото: міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Китаї після візиту Сі Цзіньпіна до Москви заявила, що разом з Росією протистоятимуть США. При цьому в Пекіні стверджують, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до "швидшого поновлення переговорів".

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистську агенцію "Сіньхуа".

Глава МЗС заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви продемонстрував "глобальний імідж Китаю як миротворця".

При цьому міністр відреагував на заяву президента США Джо Байдена про "боротьбу демократії проти автократії". Цінь Ган натякнув, що Китай разом з РФ протистоятимуть Заходу.

"В умовах політики гегемонізму Китаю і Росії, що піднімає голову, тим більше важливо консолідувати і зміцнювати стратегічну координацію", - сказав міністр.

За словами дипломата, під час візиту Сі Цзіньпіна Москва нібито продемонструвала "свою відданість якнайшвидшому відновленню мирних переговорів", а Кремль привітав рішення Пекіна зіграти роль посередника.

Нагадаємо, нещодавно лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав до Москви з офіційним візитом і двічі зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава Кремля заявив, що готовий частково схвалити так званий "мирний план" Китаю щодо України.

При цьому в Білому домі сумніваються, що Пекін може бути неупередженим посередником між Україною та РФ.

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