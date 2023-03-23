У Китаї заявили, що Путін готовий до переговорів, і пообіцяли з РФ протистояти США

Глава МЗС заявив, що візит Сі Цзіньпіна до Москви продемонстрував "глобальний імідж Китаю як миротворця".

При цьому міністр відреагував на заяву президента США Джо Байдена про "боротьбу демократії проти автократії". Цінь Ган натякнув, що Китай разом з РФ протистоятимуть Заходу.

"В умовах політики гегемонізму Китаю і Росії, що піднімає голову, тим більше важливо консолідувати і зміцнювати стратегічну координацію", - сказав міністр.

За словами дипломата, під час візиту Сі Цзіньпіна Москва нібито продемонструвала "свою відданість якнайшвидшому відновленню мирних переговорів", а Кремль привітав рішення Пекіна зіграти роль посередника.

Нагадаємо, нещодавно лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав до Москви з офіційним візитом і двічі зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним.

Глава Кремля заявив, що готовий частково схвалити так званий "мирний план" Китаю щодо України.

При цьому в Білому домі сумніваються, що Пекін може бути неупередженим посередником між Україною та РФ.

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