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У Китаї запевнили, що співпраця з Росією не спрямована проти "третьої сторони"

Фото: Мао Нін, представник МЗС КНР (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Китай веде з Росією "нормальну співпрацю". Вона не спрямована проти будь-якої третьої сторони.

Про це заявила речник Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС КНР.

Журналісти поцікавилися у Мао Нін, чи може вона прокоментувати можливість американських санкцій проти китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України.

"Я хочу наголосити, що і Китай, і Росія є незалежними великими країнами. Китай і Росія ведуть нормальну співпрацю, яка не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна стати мішенню для зовнішнього втручання або примусу", - відповіла вона.

За словами Мао Нін, її країна "рішуче проти" будь-яких односторонніх санкцій і вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів.

Також представник МЗС додала, що позиція Китаю щодо "української кризи" була "об'єктивною та справедливою".

"Китай не є ні тим, хто створив кризу, ні її учасником, але активно працює над тим, щоб забезпечити мирні переговори та політичне врегулювання кризи. США мають конструктивно працювати над політичним врегулюванням кризи, а не перекладати провину на Китай та вбивати клин між Китаєм та іншими країнами", - розповіла Мао Нін.

Позиція Китаю

Нагадаємо, Китай з початку повномасштабної війни відмовляється засуджувати агресію Росії проти України. Також Пекін продовжує вести дипломатичні та економічні відносини з Москвою та зміцнювати їх.

Російський диктатор Володимир Путін із 24 лютого 2022 року вже неодноразово проводив переговори з лідером КНР Сі Цзіньпіном. При цьому з президентом України Володимиром Зеленським Сі Цзіньпін провів розмову лише раз за цей час.

Також китайські компанії підозрюють у постачанні Росії товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися при виробництві зброї. Зокрема, про різке збільшення такої торгівлі стало відомо виданню Associated Press у квітні.

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