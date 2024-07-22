У Китаї запевнили, що співпраця з Росією не спрямована проти "третьої сторони"

Журналісти поцікавилися у Мао Нін, чи може вона прокоментувати можливість американських санкцій проти китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України.

"Я хочу наголосити, що і Китай, і Росія є незалежними великими країнами. Китай і Росія ведуть нормальну співпрацю, яка не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна стати мішенню для зовнішнього втручання або примусу", - відповіла вона.

За словами Мао Нін, її країна "рішуче проти" будь-яких односторонніх санкцій і вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів.

Також представник МЗС додала, що позиція Китаю щодо "української кризи" була "об'єктивною та справедливою".

"Китай не є ні тим, хто створив кризу, ні її учасником, але активно працює над тим, щоб забезпечити мирні переговори та політичне врегулювання кризи. США мають конструктивно працювати над політичним врегулюванням кризи, а не перекладати провину на Китай та вбивати клин між Китаєм та іншими країнами", - розповіла Мао Нін.