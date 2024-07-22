RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Китае заверили, что сотрудничество с Россией не направлено против "третьей стороны"

Фото: Мао Нин, представитель МИД КНР (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай ведет с Россией "нормальное сотрудничество". Оно не направлено против какой-либо третьей стороны.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

Журналисты поинтересовались у Мао Нин, может ли она прокомментировать возможность американский санкций против китайских компаний, которые поддерживают войну России против Украины. 

"Я хочу подчеркнуть, что и Китай, и Россия являются независимыми крупными странами. Китай и Россия ведут нормальное сотрудничество, которое не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно становиться мишенью для внешнего вмешательства или принуждения", - ответила она. 

По словам Мао Нин, ее страна "решительно против" каких-либо односторонних санкций и примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов. 

Также представитель МИД добавила, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" была "объективной и справедливой". 

"Китай не является ни тем, кто создал кризис, ни его участником, но активно работает над тем, чтобы обеспечить мирные переговоры и политическое урегулирование кризиса. США должны конструктивно работать над политическим урегулированием кризиса, а не перекладывать вину на Китай и вбивать клин между Китаем и другими странами", - рассказала Мао Нин. 

Позиция Китая

Напомним, Китай с начала полномасштабной войны отказывается осуждает агрессию России против Украины. Также Пекин продолжает вести дипломатические и экономические отношения с Москвой и укреплять их.

Российский диктатор Владимир Путин с 24 февраля 2022 года уже неоднократно проводил переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. При этом с президентом Украины Владимиром Зеленским Си Цзиньпин провел разговор только раз за это время.

Также китайские компании подозревают в поставках России товаров двойного назначения, которые могут использоваться при производстве оружия. В частности, о резком увеличении такой торговли стало известно изданию Associated Press в апреле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайВойна в Украине