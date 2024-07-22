В Китае заверили, что сотрудничество с Россией не направлено против "третьей стороны"

Журналисты поинтересовались у Мао Нин, может ли она прокомментировать возможность американский санкций против китайских компаний, которые поддерживают войну России против Украины.

"Я хочу подчеркнуть, что и Китай, и Россия являются независимыми крупными странами. Китай и Россия ведут нормальное сотрудничество, которое не направлено против какой-либо третьей стороны и не должно становиться мишенью для внешнего вмешательства или принуждения", - ответила она.

По словам Мао Нин, ее страна "решительно против" каких-либо односторонних санкций и примет все необходимые меры для защиты своих законных прав и интересов.

Также представитель МИД добавила, что позиция Китая в отношении "украинского кризиса" была "объективной и справедливой".

"Китай не является ни тем, кто создал кризис, ни его участником, но активно работает над тем, чтобы обеспечить мирные переговоры и политическое урегулирование кризиса. США должны конструктивно работать над политическим урегулированием кризиса, а не перекладывать вину на Китай и вбивать клин между Китаем и другими странами", - рассказала Мао Нин.