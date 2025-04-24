У Китаї закликали США перестати погрожувати, якщо Вашингтон хоче торговельної угоди

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Наші двері відкриті, якщо США хочуть говорити. Якщо переговорне рішення - це справді те, чого хочуть США, їм слід припинити погрожувати і шантажувати Китай і прагнути до діалогу, заснованого на рівності, повазі та взаємній вигоді", - заявив Го Цзякунь журналістам.

Представник китайського МЗС додав, що продовжувати просити про угоду, водночас чинився сильний тиск, є неправильним способом взаємодії з Китаєм. Він підкреслив, що такий підхід "просто не спрацює".

СNN зазначає, що заява була після того, як останніми днями президент США Дональд Трамп і американський міністр фінансів Скотт Бессент зайняли оптимістичнішу позицію щодо обговорення торговельної угоди з Китаєм.