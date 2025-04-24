В Китае призвали США перестать угрожать, если Вашингтон хочет торговой сделки
Представитель МИД Китая заявил, что США должны "прекратить угрожать" КНР, если Америка действительно хочет торговой сделки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Наши двери открыты, если США хотят говорить. Если переговорное решение — это действительно то, чего хотят США, им следует прекратить угрожать и шантажировать Китай и стремиться к диалогу, основанному на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - заявил Го Цзякунь журналистам.
Представитель китайского МИД добавил, что продолжать просить о сделке, одновременно оказывался сильное давление, является неправильным способом взаимодействия с Китаем. Он подчеркнул, что такой подход "просто не сработает"
СNN отмечает, что заявление было после того, как в последние дни президент США Дональд Трамп и американский министр финансов Скотт Бессент заняли более оптимистичную позицию в отношении обсуждения торговой сделки с Китаем.
Что предшествовало
Напомним, вчера президент США заявил, что тарифы на китайские товары "существенно снизятся". По его словам, 145% пошлина является слишком высокой и ситуация требует корректировки. В то же время он добавил, что тарифы не отменят полностью.
Позже издание WSJ писало, что США рассматривают этот вопрос, чтобы ослабить торговое напряжение. В частности, некоторые пошлины на китайский импорт могут быть сокращены более чем в половину.
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