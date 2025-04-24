В Китае призвали США перестать угрожать, если Вашингтон хочет торговой сделки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Наши двери открыты, если США хотят говорить. Если переговорное решение — это действительно то, чего хотят США, им следует прекратить угрожать и шантажировать Китай и стремиться к диалогу, основанному на равенстве, уважении и взаимной выгоде", - заявил Го Цзякунь журналистам.

Представитель китайского МИД добавил, что продолжать просить о сделке, одновременно оказывался сильное давление, является неправильным способом взаимодействия с Китаем. Он подчеркнул, что такой подход "просто не сработает"

СNN отмечает, что заявление было после того, как в последние дни президент США Дональд Трамп и американский министр финансов Скотт Бессент заняли более оптимистичную позицию в отношении обсуждения торговой сделки с Китаем.