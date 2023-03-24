ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Китаї захотіли підтримки "мирного плану" з боку Європи

Новость на русском →
Пекін, П'ятниця 24 березня 2023 12:02
У Китаї захотіли підтримки "мирного плану" з боку Європи Фото: Ван І (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї закликали європейські країни "зіграти роль" у підтримці мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Пекін хоче, аби Європа підтримала його так званий "мирний план".

Про це заявив голова комісії з закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, з такою пропозицією він звернувся в телефонній розмові до дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна.

"Китай сподівається, що Франція та інші європейські країни також зіграють свою належну роль", - заявив Ван І.

За його словами, припинення вогню, припинення війни та відновлення мирних переговорів "мають стати стратегічним консенсусом між Китаєм та Європою".

Зазначається, що дзвінок Вана І відбувся одразу після державного візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії, під час якого російський диктатор Володимир Путін привітав пропозиції Китаю, викладені у "мирному плані".

Нагадаємо, раніше в США попередили, що пропозиції Китаю фактично направлені на замороження війни і це може ускладнити переговорний процес та дати РФ додатковий час для проведення своїх агресивних дій на території України.

Додамо, також в Білому домі попередили, що Китай не може бути неупередженим посередником між Україною та Росією. Оскільки, Пекін досі не засудив російське вторгнення та продовжує торгувати з Москвою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай Пекин Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу
ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу
DAILY
Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити