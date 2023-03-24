У Китаї захотіли підтримки "мирного плану" з боку Європи

У Китаї закликали європейські країни "зіграти роль" у підтримці мирних переговорів щодо війни Росії проти України. Пекін хоче, аби Європа підтримала його так званий "мирний план".

Про це заявив голова комісії з закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як пише видання, з такою пропозицією він звернувся в телефонній розмові до дипломатичного радника президента Франції Еммануеля Бонна.

"Китай сподівається, що Франція та інші європейські країни також зіграють свою належну роль", - заявив Ван І.

За його словами, припинення вогню, припинення війни та відновлення мирних переговорів "мають стати стратегічним консенсусом між Китаєм та Європою".

Зазначається, що дзвінок Вана І відбувся одразу після державного візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії, під час якого російський диктатор Володимир Путін привітав пропозиції Китаю, викладені у "мирному плані".

Нагадаємо, раніше в США попередили, що пропозиції Китаю фактично направлені на замороження війни і це може ускладнити переговорний процес та дати РФ додатковий час для проведення своїх агресивних дій на території України.

Додамо, також в Білому домі попередили, що Китай не може бути неупередженим посередником між Україною та Росією. Оскільки, Пекін досі не засудив російське вторгнення та продовжує торгувати з Москвою.

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