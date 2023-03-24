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В Китае захотели поддержки "мирного плана" со стороны Европы

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Пекин, Пятница 24 марта 2023 12:02
В Китае захотели поддержки "мирного плана" со стороны Европы Фото: Ван И (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Китае призвали европейские страны "сыграть роль" в поддержке мирных переговоров по войне России против Украины. Пекин хочет, чтобы Европа поддержала его так называемый "мирный план".

Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, с таким предложением он обратился в телефонном разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

"Китай надеется, что Франция и другие европейские страны также сыграют свою должную роль", - заявил Ван И.

По его словам, прекращение огня, прекращение войны и возобновление мирных переговоров "должно стать стратегическим консенсусом между Китаем и Европой".

Отмечается, что звонок Ван И состоялся сразу после государственного визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию, во время которого российский диктатор Владимир Путин приветствовал предложения Китая, изложенные в "мирном плане".

Напомним, ранее в США предупредили, что предложения Китая фактически направлены на заморозку войны , и это может усложнить переговорный процесс и дать РФ дополнительное время для проведения своих агрессивных действий на территории Украины.

Добавим, что также в Белом доме предупредили, что Китай не может быть беспристрастным посредником между Украиной и Россией. Поскольку Пекин до сих пор не осудил российское вторжение и продолжает торговать с Москвой.

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