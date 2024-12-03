У Китаї відреагували на нові санкції США проти напівпровідникової промисловості

Як пише видання, сьогодні Міністерство торгівлі Китаю заявило, що не дозволятиме поставки до США товарів пов'язаних з галієм, германієм, стибієм і надтвердими матеріалами. Також буде запроваджено суворіший контроль за товарами, пов'язаними з графітом.

Ці матеріали застосовуються для виробництва напівпровідників, а також у військових цілях, зокрема, для виробництва боєприпасів.

Таке рішення Китаю є відповіддю США на нові обмеження, які покликані уповільнити розвиток китайської напівпровідникової промисловості.

Днями Штати розширили список китайських технологічних компаній, які підпадають під експортний контроль. До списку потрапили компанії, які виробляють обладнання, що використовується для виготовлення комп'ютерних чипів, та програмне забезпечення.

Зокрема, зі 140 компаній, нещодавно включених до списку, майже всі базуються в Китаї. Але деякі з них - це китайські компанії в Японії, Південній Кореї та Сінгапурі.

У Міністерстві торгівлі Китаю, заявили, що нові обмеження США "типовим актом економічного примусу і неринкової практики".