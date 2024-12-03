В Китае отреагировали на новые санкции США против полупроводниковой промышленности

Как пишет издание, сегодня Министерство торговли Китая заявило, что не будет разрешать поставки в США товаров связанных с галлием, германием, стибием и сверхтвердыми материалами. Также будет введен более строгий контроль за товарами, связанными с графитом.

Эти материалы применяются для производства полупроводников, а также в военных целях, в частности, для производства боеприпасов.

Такое решение Китая является ответом США на новые ограничения, которые призваны замедлить развитие китайской полупроводниковой промышленности.

На днях Штаты расширили список китайских технологических компаний, которые подпадают под экспортный контроль. В список попали компании, которые производят оборудование, используемое для изготовления компьютерных чипов, и программное обеспечение.

В частности, из 140 компаний, недавно включенных в список, почти все базируются в Китае. Но некоторые из них - это китайские компании в Японии, Южной Корее и Сингапуре.

В Министерстве торговли Китая, заявили, что новые ограничения США "типичным актом экономического принуждения и нерыночной практики".