У Китаї відреагували на чутки про пропозицію США відправити миротворців в Україну

У спікера під час брифінгу попросили прокоментувати чутки про те, що США нібито пропонують Китаю направити своїх солдатів до складу миротворчих сил в Україні після закінчення війни. Також у Го Цзякуна запитали, чи не розглядає Китай відправку миротворців в Україну.

"Ми не коментуємо гіпотетичні питання", - відповів він.

Також речник МЗС додав, що позиція Китаю щодо війни Росії проти України "завжди була справедливою".