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В Китаї відмовились від телефонної розмови з США після збиття їхньої повітряної кулі

Фото: Китай відмовився від розмови з США після збиття повітряної кулі GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Китай відхилив прохання США про телефонний дзвінок після того, як ті збили їхню повітряну кулю, що літала територією Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Після збиття кулі міністр оборони США Ллойд Остін хотів подзвонити своєму китайському колезі Вею Фенхе, щоб "знизити напруженість" та спробувати "відповідально керувати відносинами Америки та Китаю". Проте йому відмовили в цьому.

"Комунікація між нашими збройними силами особливо важлива в такі моменти. На жаль, КНР відхилила наш запит", - повідомили в американському міноборони.

Нагадаємо, США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю , яку вважали кулею-шпигуном.

Пізніше американські військові заявили, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростату, збитого в суботу ВПС США. Його хочуть вивчити на наявність шпигунських технологій Китаю.

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