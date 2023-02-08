В Китаї відмовились від телефонної розмови з США після збиття їхньої повітряної кулі

Китай відхилив прохання США про телефонний дзвінок після того, як ті збили їхню повітряну кулю, що літала територією Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Після збиття кулі міністр оборони США Ллойд Остін хотів подзвонити своєму китайському колезі Вею Фенхе, щоб "знизити напруженість" та спробувати "відповідально керувати відносинами Америки та Китаю". Проте йому відмовили в цьому.

"Комунікація між нашими збройними силами особливо важлива в такі моменти. На жаль, КНР відхилила наш запит", - повідомили в американському міноборони.