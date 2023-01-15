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У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі

Ілюстративне фото: У Китаї стався потужний вибух на хімзаводі (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 15 січня, у Китаї стався спалах, а потім вибух на хімічному заводі. Інцидент стався у повіті Паньшань, провінції Ляонін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sina.

За даними видання, над місцем аварії видніється густий темний дим.

Співробітники апарату уряду повіту Паньшань повідомили, що на хімічному заводі Паньцзінь Хао Е стався вибух. Керівники відповідних відділів поспішили на місце події.

Причина загоряння та вибуху на хімзаводі розслідується.

Нагадаємо, 13 січня у Литві стався вибух на газопроводі високого тиску. Інцидент стався у Пасвальському районі країни.

Проте генеральний директор підприємства Amber Grid, оператора газових мереж Литви Нямунас Бікнюс заявив, що фірма вже знає причину, яка призвела до вибуху, диверсію вони відкинули.

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КитайВибух