ua ru
Пн, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Китаї розробили два нові препарати від COVID: коли почнуть застосовувати

Новость на русском →
Пекін, Понеділок 30 січня 2023 02:50
У Китаї розробили два нові препарати від COVID: коли почнуть застосовувати Фото: два нових препарати проти COVID розробили у Китаї (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Китаю схвалив два пероральні препарати власної розробки для використання пацієнтами з легкими формами COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нові ліки вже запущені у виробництво, вони будуть застосовуватися найближчим часом, як тільки їх доставлять до медзакладів у достатній кількості.

Препарати, що використовуються для лікування дорослих пацієнтів з різними штамами COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості, були розроблені компаніями Simcere Pharmaceutical Group та підрозділом Shanghai Junshi Biosciences.

Китай відмовився від своєї суворої політики нульової толерантності до COVID на початку грудня минулого року після масових протестів, дозволивши людям подорожувати. На тлі цього рішення вірус швидко поширився країною, що підвищило попит на лікування COVID.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Китаї фіксують велику кількість нових випадків інфікування COVID-19. Внаслідок різкого сплеску захворюваності лікарні та крематорії переповнені.

Також агентство Reuters писало, щопік нової хвилі захворюваності на COVID-19 у Китаї триватиме два-три місяці і незабаром пошириться на сільські райони країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Коронавірус COVID
NEWS
Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні
Новий президент Чехії підтвердив намір відвідати Україну навесні
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор