В Китае разработали два новых препарата от COVID: когда начнут применять

Правительство Китая одобрило два пероральных препарата собственной разработки для использования пациентами с легкими формами COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Новые лекарства уже запущены в производство, они будут применяться в ближайшее время, как только их доставят в медучреждения в достаточных количествах.

Препараты, используемые для лечения взрослых пациентов с различными штаммами COVID-19 легкой и средней степени тяжести, были разработаны компаниями Simcere Pharmaceutical Group и подразделением Shanghai Junshi Biosciences.

Китай отказался от своей строгой политики нулевой толерантности к COVID в начале декабря прошлого года после массовых протестов, разрешив людям путешествовать. На фоне этого решения вирус быстро распространился по стране, что повысило спрос на лечение COVID.