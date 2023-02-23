У Китаї похизувалися новітнім бойовим роботом: що про нього відомо

Робот оснащений електродвигуном і розганяється до 60 км/год. Керувати ним можна на відстані до 15 км, але для цього потрібний дрон-ретранслятор.

Машина VU-T10 вагою 11 тонн має гусеничну платформу й дистанційно керовану башту. На неї встановлена 30-мм гармата й 7,62-мм спарений кулемет, а також кілька установок із електричним приводом, що стріляють димовими гранатами. Додатково на VU-T10 можна встановити керовану протитанкову систему NORINCO Red Arrow 12, здатну атакувати цілі за межами досяжності.

Розробники стверджують, що електродвигун дозволяє роботу розганятися до 60 км/год по асфальту. Заряду акумулятора вистачає на чотири години роботи. За наведення відповідають дві стабілізаційні прицільні системи: одна на даху для огляду на 360 градусів, а друга - поряд із основним 30-мм знаряддям.

Дальність зв'язку з наземною станцією керування на базі вантажівки становить до 10 км і може бути збільшена ще на 5 км за допомогою дрона-ретранслятора. Керувати VU-T10 можна за допомогою пульта, але в цьому випадку дистанція обмежена 800 м.

Видання стверджує, що VU-T10 підходить для ведення розвідки, патрулювання та завдання ударів. Машина здатна виконувати бойові завдання наодинці або підтримувати пілотовану бойову техніку. Невідомо, чи була ця система замовлена чи розгорнута армією Китаю.

За даними видання, робота VU-T10 вперше показали в листопаді минулого року на виставці Airshow China-2022 у Чжугаї. Згідно з інформацією від виробників, він обладнаний тепловізійними прицілами з круговим оглядом, а також відеокамерами на бортах, що збільшують поле огляду. Дистанційне керування забезпечує термінал із двома антенами. Аналітики порівнюють VU-T10 із російською бойовою машиною "Уран-9", але китайська модель має кращу систему зв'язку та ситуаційну обізнаність.