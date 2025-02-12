У Китаї обвалилися продажі нових автомобілів: у чому причина

Порівняно із традиційно активним груднем попит упав майже на третину - на 31,9 відсотка. При цьому близько 1,09 мільйона автомобілів, реалізованих у січні в Китаї, - місцевого виробництва, підрахували в Китайській асоціації пасажирських автомобілів.

Продажі легкових авто у Китаї зазвичай скорочуються в перші місяці року через Місячний Новий рік. Цього року святкування розпочалося у січні, а минулого - у лютому, що позначилося на авторинку. Переддень свята - піковий сезон для покупок у сільській місцевості, а тому зазвичай попит зміщується у бік автомобілів із ДВЗ.

У січні частка продажів електромобілів та автомобілів на "інших джерелах енергії" становила 41,2 відсотка. Вона вже другий місяць поспіль не перевищує показник паливних машин.

Очікується, що за підсумками 2025 року продажі електромобілів все ж таки зростуть. Проте експерти не можуть сказати того ж про продаж автомобілів в цілому: найбільшому авторинку світу пророкують падіння, що обернеться ще більш запеклими ціновими війнами між місцевими та іноземними виробниками.