В Китае обвалились продажи новых автомобилей: в чем причина

По сравнению с традиционно активным декабрем спрос упал почти на треть - на 31,9 процента. При этом около 1,09 миллиона автомобилей, реализованных в январе в Китае, - местного производства, подсчитали в Китайской ассоциации пассажирских автомобилей.

Продажи легковых авто в Китае обычно сокращаются в первые месяцы года из-за Лунного Нового года. В этом году празднование началось в январе, а в прошлом - в феврале, что сказалось на авторынке. Канун праздника - пиковый сезон для покупок в сельской местности, а потому обычно спрос смещается в сторону автомобилей с ДВС.

В январе доля продаж электромобилей и автомобилей на "других источниках энергии" составила 41,2 процента. Она уже второй месяц подряд не превышает показатель топливных машин.

Ожидается, что по итогам 2025 года продажи электромобилей все же вырастут. Однако эксперты не могут сказать того же о продажах автомобилей в целом: крупнейшему авторынку мира пророчат падение, которое обернется еще более ожесточенными ценовыми войнами между местными и иностранными производителями.