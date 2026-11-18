Зустріч лідерів у КНР

Нагадаємо, 19 листопада у четвер у Китаї відбудеться перша тристороння зустріч диктатора РФ Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна.

Однією з головних тем може бути скорочення ядерних озброєнь. Глава Білого дому раніше заявляв, що має намір обговорити це питання із російським та китайським лідерами.

Тристоронню зустріч Путін запропонував Трампу ще під час телефонної розмови 9 жовтня.

Кремль, за даними видання, хоче використати її, щоб обговорити завершення війни в Україні на вигідних для Москви умовах та без участі президента Володимира Зеленського та європейських лідерів.

Джерело WSJ стверджувало, що сам Путін бачить такий формат, як нову Ялтинську конференцію.

Очікується також діалог про Іран. При цьому остаточний порядок денний переговорів публічно не розкритий.