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У Китаї хочуть вивести співпрацю з РФ на "новий рівень"

Ілюстративне фото: Володимир Путін та Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Китай готовий працювати з РФ, щоб просувати ділове співробітництво між двома країнами у різних галузях та вивести його на "новий рівень".

Про це заявив прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, прагматична співпраця між КНР та Росією демонструє "хорошу" тенденцію розвитку, і масштаби інвестицій між двома країнами також постійно збільшуються.

Така заява Лі Цяна була зроблена під час зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

Мішустін став найвищим російським чиновником, який відвідав китайську столицю з того часу, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Візит прем'єра РФ до Китаю

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 23 травня розпочав дводенний візит до Китаю. Так, дві країни прагнуть подальшого зміцнення відносин, незважаючи на широкомасштабну військову агресію Москви проти України.

Мішустін, як очікується, зустрінеться також з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні та обговорить питання співпраці у промисловості, енергетиці, транспортній інфраструктурі та сільському господарстві.

Нагадаємо, що у березні Сі Цзіньпін відвідав столицю РФ Москву, підтвердивши свою дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним лише через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт керівника Кремля за звинуваченням у воєнних злочинах.

Раніше повідомлялося, що Китай посилює вплив у Центральній Азії, поки РФ сконцентрувалася на своїй війні проти України. З метою пошуку нових ринків та глобальних партнерів Китай організував великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у китайському місті Сіань. Дата проведення саміту збігається з датою проведення саміту G7 у Японії.

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