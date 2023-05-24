У Китаї хочуть вивести співпрацю з РФ на "новий рівень"

За його словами, прагматична співпраця між КНР та Росією демонструє "хорошу" тенденцію розвитку, і масштаби інвестицій між двома країнами також постійно збільшуються.

Така заява Лі Цяна була зроблена під час зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним.

Мішустін став найвищим російським чиновником, який відвідав китайську столицю з того часу, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Візит прем'єра РФ до Китаю

Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 23 травня розпочав дводенний візит до Китаю. Так, дві країни прагнуть подальшого зміцнення відносин, незважаючи на широкомасштабну військову агресію Москви проти України.

Мішустін, як очікується, зустрінеться також з головою КНР Сі Цзіньпіном у Пекіні та обговорить питання співпраці у промисловості, енергетиці, транспортній інфраструктурі та сільському господарстві.

Нагадаємо, що у березні Сі Цзіньпін відвідав столицю РФ Москву, підтвердивши свою дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним лише через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт керівника Кремля за звинуваченням у воєнних злочинах.