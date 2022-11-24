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У Китаї фіксують найбільший приріст інфікованих COVID-19 за весь час

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Китай, Четвер 24 листопада 2022 04:27
У Китаї фіксують найбільший приріст інфікованих COVID-19 за весь час Фото: у Китаї новий рекорд із заражень COVID-19 (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Китаї офіційно зареєстровано найбільше нових випадків зараження COVID-19 на день. Було зафіксовано 31656 інфікованих, що стало новим історичним рекордом у країні.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані National Health Commission.

За даними китайської влади, серед виявлених медиками минулої доби, 23 листопада, 31 656 випадків зараження коронавірусом переважна більшість - 27 646 - було безсимптомне захворювання, тоді як тільки 4 010 випадків були симптоматичними.

Днем раніше було 29 157 нових випадків. З них 2 719 симптоматичних і 26 438 безсимптомних інфекцій, які Китай вважає окремо.

Нові місцеві випадки зараження COVID-19 у Піднебесній є найвищими з квітневого піка. Так, раніше максимальний приріст інфікованих у країні - 29 411 випадків - реєстрували 14 квітня.

Наразі було зареєстровано один летальний випадок внаслідок коронавірусної хвороби.

Загалом у Китаї кількість загиблих через COVID-19 вже досягла 5232 людей.

Раніше повідомлялося, що пандемія COVID-19 призвела до сплеску інфекцій супербактерій згідно зі звітом Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

Нагадаємо, перед цим у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що щотижнева кількість смертей від COVID-19 зменшилася на 90%, рахуючи з початку року.

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Китай COVID Пандемія коронавірусу
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