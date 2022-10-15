Китай звинуватили у небажанні пом'якшити борговий тягар найбідніших країн

Західні країни цього тижня посилили свою критику на адресу Китаю, найбільшого у світі двостороннього кредитора, як основної перешкоди для просування угод про реструктуризацію боргу для зростаючої кількості країн, нездатних обслуговувати свої борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в п'ятницю, що висока інфляція, посилення грошово-кредитної політики, валютний тиск і відтік капіталу збільшують борговий тягар у багатьох країнах, що розвиваються, і терміново необхідний подальший прогрес.

Вона сказала, що обговорювала ці питання під час вечері з міністрами фінансів африканських країн та на багатьох інших засіданнях. Багаті країни "Великої сімки" також зустрілися з міністрами фінансів африканських країн, які стурбовані тим, що зосередження уваги на війні в Україні відволікає ресурси та увагу від їх нагальних проблем.

"Всі згодні з тим, що Росія має припинити війну з Україною, і це вирішить найсерйозніші проблеми, з якими стикається Африка", - сказала Єллен журналістам на щорічних зустрічах Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

Але вона заявила, що також необхідний ефективніший процес реструктуризації боргу, і велику роль у цьому має зіграти Китай.

"Справді, перешкодою для досягнення більшого прогресу є одна важлива країна-кредитор, а саме Китай, - сказала вона. - Тому було багато дискусій про те, що ми можемо зробити, щоб залучити Китай за стіл переговорів та сприяти більш ефективному вирішенню".

Оскільки Китай є недостатнім елементом у низці переговорів про боргові зобов'язання, що ведуть на ринках, що розвиваються, Група 20 запустила в 2020 році Загальні рамки, щоб залучити таких кредиторів, як Китай та Індія, за стіл переговорів разом з МВФ, Паризьким клубом і приватними кредиторами.

Замбія, Чад та Ефіопія подали заявки на реструктуризацію в рамках цього нового, ще не випробуваного механізму. Шрі-Ланка збирається розпочати переговори з двосторонніми кредиторами, включаючи Китай, після укладання угоди з МВФ на рівні персоналу на суму 2,9 млрд доларів у рамках аналогічної платформи. Країни-кредитори Паризького клубу минулого місяця звернулися до Китаю та Індії, прагнучи тісно координувати переговори щодо боргу Шрі-Ланки, але все ще чекають на відповідь.

За даними Світового банку, у 2022 році найбідніші країни світу мають виплатити 35 млрд доларів за рахунок обслуговування боргу офіційним та приватним кредиторам, причому понад 40% від загальної суми мають бути виплачені Китаю.

Міністр фінансів Іспанії Надя Кальвіно, голова керівного комітету МВФ, заявила, що зростає стурбованість з приводу того, що Китай не повною мірою бере участь у зусиллях полегшення боргового тягаря, зазначивши, що Китай не направив офіційних осіб для особистої участі в засіданні МВФ на цій тижні та зустрічі Світового банку.

"Китай є необхідним партнером. Необхідно, щоб вони були в залі та в обговореннях, коли йдеться про списання боргів", - сказала Кальвіно, додавши, що багато країн з великою заборгованістю також сильно постраждали від інфляції та кліматичних потрясінь.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер також приєднався до зростаючої критики несвоєчасної участі Китаю у реструктуризації боргу країн з низьким рівнем доходу. Китай стверджував, що в деяких випадках не братиме участі, якщо МВФ і Світовий банк не скоротять витрати.

Лінднер сказав журналістам, що шкодує, що Китай не прийняв його запрошення взяти участь у круглому столі G7 з африканськими країнами.