Китай зупиняє медичні закупівлі з ЄС у відповідь на обмеження Брюсселю

Китай обмежує державні закупівлі медичних виробів з Європейського Союзу. Це відповідь на обмеження Брюсселю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів Китаю заявило, що обмежує державні закупівлі медичних виробів з ЄС на суму, що перевищує 45 млн юанів (6,3 млн доларів).

Минулого місяця ЄС повідомив, що забороняє китайським компаніям брати участь у тендерах на медичне обладнання вартістю 60 млрд євро або більше на рік. Брюссель вважає, що фірмам з ЄС не надається справедливого доступу до ринку в Китаї.

У відповідь Китай також обмежив імпорт виробів, які більш ніж на 50% складаються з компонентів, вироблених у ЄС. Обмеження набули чинності 6 липня.

Йдеться, зокрема, про французьку продукцію. Водночас від сплати податку звільнили великі бренди Pernod Ricard, LVMH та Remy Cointreau - за умови продажу товарів за встановленою мінімальною ціною.

Очікується, що ЄС і Китай пізніше цього місяця проведуть саміт лідерів у Китаї.