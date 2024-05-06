Китай зобов'язався утриматися від продажу Росії будь-якої зброї, - Макрон

Французький президент уточнив, що влада Китаю зобов'язалася суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення, які можуть бути використані у військових цілях.

У контексті війни в Україні Макрон заявив, що прагне підтримувати тісний діалог із Китаєм, а Париж має намір скористатися приїздом Сі Цзіньпіна, щоб гарантувати, що Пекін не перейде на явну підтримку російських військових зусиль.

"Я дякую вам за цей момент координації, якого ви хотіли перед візитом Володимира Путіна до Китаю, який також дасть нам змогу мати спільний порядок денний і мати можливість визначити бажання або небажання рухатися до цього стійкого миру", - додав Макрон.

Президент Франції запевнив, що у Заходу немає планів щодо зміни режиму в Кремлі.