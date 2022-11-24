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Китай знову закликав до мирних переговорів між Україною та РФ

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Вашингтон, Четвер 24 листопада 2022 06:02
Китай знову закликав до мирних переговорів між Україною та РФ Фото: постпред Китаю при ООН Генг Шуанг (fmprc.gov.cn)
Автор: Артем Горовенко

Постійний представник Китаю при ООН Генг Шуанг на засіданні Ради безпеки знову закликав до мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на платформу Управління ООН із координації гуманітарних питань.

Повідомляється, що посол висловив стурбованість постійними атаками на цивільні об'єкти та неухильне зростання кількості жертв серед цивільного населення України.

"У конфлікті та на війні немає переможця, і діалог та переговори - єдиний шлях уперед", - зазначив він.

Він також наголосив, що Китай закликає сторони виявляти стриманість, уникати дій, що загострюють конфронтацію, та не допускати виходу ситуації з-під контролю. А міжнародне співтовариство має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відновити її пошкоджену енергетичну інфраструктуру та належним чином пережити цю зиму.

Нагадаємо, в Офісі президента України розцінюють заклики до переговорів з Росією у нинішній ситуації як запрошення до капітуляції.

У той же час навіть деякі західні партнери розраховують на початок таких переговорів за посередництва Китаю.

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