Китай знову закликав до мирних переговорів між Україною та РФ

Постійний представник Китаю при ООН Генг Шуанг на засіданні Ради безпеки знову закликав до мирних переговорів між Україною та Російською Федерацією.

Повідомляється, що посол висловив стурбованість постійними атаками на цивільні об'єкти та неухильне зростання кількості жертв серед цивільного населення України.

"У конфлікті та на війні немає переможця, і діалог та переговори - єдиний шлях уперед", - зазначив він.

Він також наголосив, що Китай закликає сторони виявляти стриманість, уникати дій, що загострюють конфронтацію, та не допускати виходу ситуації з-під контролю. А міжнародне співтовариство має зосередитись на тому, щоб допомогти Україні відновити її пошкоджену енергетичну інфраструктуру та належним чином пережити цю зиму.