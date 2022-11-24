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Китай снова призвал к мирным переговорам между Украиной и РФ

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Вашингтон, Четверг 24 ноября 2022 06:02
Китай снова призвал к мирным переговорам между Украиной и РФ Фото: постпред Китая при ООН Генг Шуанг (fmprc.gov.cn)
Автор: Артем Горовенко

Постоянный представитель Китая при ООН Генг Шуанг на заседании Совета безопасности снова призвал к мирным переговорам между Украиной и Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на платформу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Сообщается, что посол выразил обеспокоенность постоянными атаками на гражданские объекты и неуклонному росту числа жертв среди гражданского населения Украины.

"В конфликте и на войне нет победителя, и диалог и переговоры - единственный путь вперед", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Китай призывает стороны проявлять сдержанность, избегать действий, обостряющих конфронтацию, и не допускать выхода ситуации из-под контроля. А международное сообщество должно сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине восстановить ее поврежденную энергетическую инфраструктуру и должным образом пережить эту зиму.

Напомним, в Офисе президента Украины расценивают призывы к переговорам с Россией в нынешней ситуации как приглашение к капитуляции.

В то же время даже некоторые западные партнеры рассчитывают на начало таких переговоров при посредничестве Китая.

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