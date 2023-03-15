Китай нашел метод борьбы со старением населения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Цзинь Вейган, президент Китайской академии труда и социальных наук, заявил, что Пекин рассматривает прогрессивный, гибкий и дифференцированный путь повышения пенсионного возраста.

Так, людям предпенсионного возраста придется отложить выход на пенсию всего на несколько месяцев. По его словам, молодым людям, возможно, придется работать на несколько лет дольше, но у них будет длительный период адаптации и перехода.

"Самая важная особенность реформы — позволить людям выбирать, когда выходить на пенсию в зависимости от их обстоятельств и условий", - заявил Вейган.

Китай еще официально не объявил об изменении пенсионного возраста, который является одним из самых низких в мире: 60 лет для мужчин, 55 лет для служащих и 50 лет для женщин, работающих на фабриках.

По мере того, как население Китая постепенно сокращается и стареет, давление на пенсионные бюджеты усиливается, что заставляет политиков срочно решать эту ситуацию.

Национальная комиссия здравоохранения Китая ожидает, что часть людей в возрасте 60 лет и старше вырастет с 280 млн человек сегодня до более чем 400 млн человек к 2035 году, что равно всему нынешнему населению Британии и США вместе взятых. По данным министерства финансов, 11 из 31 провинций Китая имеют дефицит пенсионного бюджета.