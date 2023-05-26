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Китай знайшов у Європі причину війни в Україні: "кризи" можна було уникнути

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Пекін, П'ятниця 26 травня 2023 09:04
Китай знайшов у Європі причину війни в Україні: "кризи" можна було уникнути
Автор: Олександр Білоус

У Міністерстві закордонних справ Китаю називають російське вторгнення в Україну "українською кризою", яка викликана проблемами безпеки в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС КНР Мао Нін на брифінгу.

"Українська криза, по суті, є проявом проблем, що накопичилися в управлінні безпекою Європи", - сказала речниця МЗС.

За її словами, "українська криза - це трагедія, якої можна було б уникнути".

Мао Нін також заявила, що Китай знаходиться "на правильній стороні історії".

"Ми були і залишатимемося прихильними до сприяння мирним переговорам. Ми готові працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати грати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи", - сказала вона.

Нагадаємо, Китай різко збільшив торгівлю з Росією після вторгнення до України. Голова Сі Цзіньпін відвідав Росію у березні та провів переговори з "дорогим другом" президентом Володимиром Путіним після того, як узяв на себе зобов'язання про "безмежне" партнерство незадовго до нападу Росії на Україну у 2022 році.

Зазначимо, більшість українців вважають Китай ворожою країною. Таких країн українці називають лише кілька: Росія, Білорусь та Угорщина.

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