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Китай значно збільшив запаси ядерної зброї за останній рік, - Пентагон

Фото: Китай значно збільшив запаси ядерної зброї за останній рік (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Китай значно збільшив запаси ядерної зброї за останній рік. За оцінками американського оборонного відомства, Пекін створив близько ста ядерних боєголовок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Пентагону.

Аналітики Міноборони США вважають, що станом на травень цього року Китай мав у своєму арсеналі понад 500 ядерних боєголовок, що приблизно на 100 більше, ніж торік.

У торішній доповіді Пентагон відзначав, що Пекін швидко модернізує свої ядерні сили, але оцінював, що той нарощуватиме ядерні сили меншими темпами й до 2035 року матиме 1500 ядерних боєголовок.

Однак зараз Пентагон прогнозує, що Китай до 2030 року має намір розмістити понад 1000 ядерних боєголовок, що закріпить його статус третьої ядерної держави світу після Сполучених Штатів і Росії.

Для цього КНР, імовірно, використовуватиме нові реактори-розмножувачі на швидких нейтронах і переробні потужності для виробництва плутонію - які китайська влада офіційно називає частиною досліджень "мирного атома".

Нагадаємо, раніше ми писали, що ядерні держави все більше інвестують у свої арсенали.

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