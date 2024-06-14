Китай змінив свій перший мирний план, який починався з відновлення суверенітету України - ОП

"Ми з увагою поставилися до китайського плану з 12 пунктів і пунктом номер один був пункт про територіальну цілісність і суверенітет, дотримання всіх положень Статуту ООН. А нова пропозиція, яка виявилася із 6 пунктів, абсолютно не відображає ті початкові намагання Китаю повернутися до міжнародного права", - розповів Точицький.

Він зауважив, що Китай заявляє про мирний процес, однак водночас наполягає, що "без участі Російської Федерації не можна робити будь-якого роду саміти, присвячені регулюванню ситуації довкола України".

"А якщо чесно казати - російської агресії. Ми розуміємо, що без чіткого розуміння, що це є агресія проти України, що це Російська Федерація порушила засадничі положення міжнародного права, навряд чи діалог буде конструктивним", - відзначив Точицький.

Мирний план Китаю

Мирний план Китаю щодо України був представлений у лютому 2023 року. Перша його версія складалась з 12 пунктів і повинна була сприяти мирному врегулюванню війни в Україні.

Цей план був частиною зусиль Китаю з позиціонування себе як нейтрального посередника у війні, хоча він отримав неоднозначні відгуки від різних міжнародних гравців.

Раніше стало відомо, що Китай відмовився від участі у саміті миру, який пройде у Швейцарії. Водночас Пекін почав просувати свій "мирний план".

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