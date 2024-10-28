Китай жорстко відреагував на військову допомогу США для Тайваню

За даними Міністерства оборони Тайваню, китайські військові літаки й кораблі здійснили чергове "бойове патрулювання" біля острова після того, як Пекін пригрозив вжити контрзаходів у відповідь на пакет продажу зброї Сполученими Штатами на суму 2 млрд доларів.

Починаючи з ранку неділі, тайванські військові виявили 19 китайських військових літаків, зокрема винищувачі Су-30, що здійснюють "спільне патрулювання бойової готовності" навколо Тайваню разом із китайськими військовими кораблями.

Китайські літаки пролетіли у повітряному просторі на півночі, центрі, південному заході й сході острова. Військові Тайваню були відправлені для спостереження за ними.

Китай проводить такі патрулювання навколо острова кілька разів на місяць. Однак це сталося вперше після того, як цього місяця Пекін провів новий раунд повномасштабних військових навчань біля острова.