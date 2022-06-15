Прорыв не удался? В Китае заявили о сигналах инопланетян, но передумали и удалили отчет

В отчете говорилось, что полученные Sky Eye электромагнитные сигналы отличаются от ранее захваченных. По словам главного научного сотрудника группы по поиску внеземных цивилизаций Чжана Тонцзе из Китайской академии наук, команда продолжает их изучение.

При этом непонятно, почему отчет был удален с сайта официальной газеты Министерства науки и технологий Китая, хотя новость уже стала популярной в соцсети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.

итайский Sky Eye чрезвычайно чувствителен в низкочастотном радиодиапазоне и играет решающую роль в поиске внеземных цивилизаций.