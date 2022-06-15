Прорыв не удался? В Китае заявили о сигналах инопланетян, но передумали и удалили отчет

Китайские ученые опубликовали отчет, в котором говорится, что телескоп Sky Eye, возможно обнаружил признаки инопланетных цивилизаций. Позже отчет и сообщения об открытии удалили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В отчете говорилось, что полученные Sky Eye электромагнитные сигналы отличаются от ранее захваченных. По словам главного научного сотрудника группы по поиску внеземных цивилизаций Чжана Тонцзе из Китайской академии наук, команда продолжает их изучение.
При этом непонятно, почему отчет был удален с сайта официальной газеты Министерства науки и технологий Китая, хотя новость уже стала популярной в соцсети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.
итайский Sky Eye чрезвычайно чувствителен в низкочастотном радиодиапазоне и играет решающую роль в поиске внеземных цивилизаций.
Напомним, ранее сообщалось, что китайские ученые приблизились к воссозданию технологий инопланетян.
Также сообщалось, что 20% людей со всего мира верят в то, что инопланетяне существуют и находятся среди нас в обличии людей.