Прорив не вдався? У Китаї заявили про сигнали інопланетян, але передумали та видалили звіт

У звіті говорилося, що отримані Sky Eye електромагнітні сигнали відрізняються від раніше захоплених. За словами головного наукового співробітника групи з пошуку позаземних цивілізацій Чжана Тонцзе з Китайської академії наук, команда продовжує їх вивчення.

При цьому незрозуміло, чому звіт був видалений з сайту офіційної газети Міністерства науки і технологій Китаю, хоча новина вже стала популярною в соцмережі Weibo і була підхоплена іншими ЗМІ, в тому числі державними.

итайський Sky Eye надзвичайно чутливий в низькочастотному радіодіапазоні і відіграє вирішальну роль в пошуку позаземних цивілізацій.