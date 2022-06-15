RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прорив не вдався? У Китаї заявили про сигнали інопланетян, але передумали та видалили звіт

Фото: у Китаї заявили про виявлення сигналу інопланетян (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Китайські вчені опублікували звіт, в якому говориться, що телескоп Sky Eye, можливо виявив ознаки інопланетних цивілізацій. Пізніше звіт і повідомлення про відкриття видалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У звіті говорилося, що отримані Sky Eye електромагнітні сигнали відрізняються від раніше захоплених. За словами головного наукового співробітника групи з пошуку позаземних цивілізацій Чжана Тонцзе з Китайської академії наук, команда продовжує їх вивчення.

При цьому незрозуміло, чому звіт був видалений з сайту офіційної газети Міністерства науки і технологій Китаю, хоча новина вже стала популярною в соцмережі Weibo і була підхоплена іншими ЗМІ, в тому числі державними.

итайський Sky Eye надзвичайно чутливий в низькочастотному радіодіапазоні і відіграє вирішальну роль в пошуку позаземних цивілізацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські вчені наблизилися до відтворення технологій інопланетян.

Також повідомлялося, що 20% людей з усього світу вірять в те, що інопланетяни існують і знаходяться серед нас в образі людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай