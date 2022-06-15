ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прорыв не удался? В Китае заявили о сигналах инопланетян, но передумали и удалили отчет

Новина українською →
Китай, Среда 15 июня 2022 15:52
Прорыв не удался? В Китае заявили о сигналах инопланетян, но передумали и удалили отчет Фото: в Китае заявили об обнаружении сигнала инопланетян (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Китайские ученые опубликовали отчет, в котором говорится, что телескоп Sky Eye, возможно обнаружил признаки инопланетных цивилизаций. Позже отчет и сообщения об открытии удалили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В отчете говорилось, что полученные Sky Eye электромагнитные сигналы отличаются от ранее захваченных. По словам главного научного сотрудника группы по поиску внеземных цивилизаций Чжана Тонцзе из Китайской академии наук, команда продолжает их изучение.

При этом непонятно, почему отчет был удален с сайта официальной газеты Министерства науки и технологий Китая, хотя новость уже стала популярной в соцсети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.

В сентябре 2020 года Sky Eye, расположенный в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу и имеющий диаметр 500 метров, официально начал поиск внеземной жизни. Согласно отчету, команда обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году, и еще один подозрительный сигнал в 2022 году.

Китайский Sky Eye чрезвычайно чувствителен в низкочастотном радиодиапазоне и играет решающую роль в поиске внеземных цивилизаций.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские ученые приблизились к воссозданию технологий инопланетян.

Также сообщалось, что 20% людей со всего мира верят в то, что инопланетяне существуют и находятся среди нас в обличии людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского