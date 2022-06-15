Прорыв не удался? В Китае заявили о сигналах инопланетян, но передумали и удалили отчет

Китайские ученые опубликовали отчет, в котором говорится, что телескоп Sky Eye, возможно обнаружил признаки инопланетных цивилизаций. Позже отчет и сообщения об открытии удалили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В отчете говорилось, что полученные Sky Eye электромагнитные сигналы отличаются от ранее захваченных. По словам главного научного сотрудника группы по поиску внеземных цивилизаций Чжана Тонцзе из Китайской академии наук, команда продолжает их изучение.

При этом непонятно, почему отчет был удален с сайта официальной газеты Министерства науки и технологий Китая, хотя новость уже стала популярной в соцсети Weibo и была подхвачена другими СМИ, в том числе государственными.

В сентябре 2020 года Sky Eye, расположенный в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу и имеющий диаметр 500 метров, официально начал поиск внеземной жизни. Согласно отчету, команда обнаружила два набора подозрительных сигналов в 2020 году при обработке данных, собранных в 2019 году, и еще один подозрительный сигнал в 2022 году.