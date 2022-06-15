Прорив не вдався? У Китаї заявили про сигнали інопланетян, але передумали та видалили звіт

Китайські вчені опублікували звіт, в якому говориться, що телескоп Sky Eye, можливо виявив ознаки інопланетних цивілізацій. Пізніше звіт і повідомлення про відкриття видалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У звіті говорилося, що отримані Sky Eye електромагнітні сигнали відрізняються від раніше захоплених. За словами головного наукового співробітника групи з пошуку позаземних цивілізацій Чжана Тонцзе з Китайської академії наук, команда продовжує їх вивчення.

При цьому незрозуміло, чому звіт був видалений з сайту офіційної газети Міністерства науки і технологій Китаю, хоча новина вже стала популярною в соцмережі Weibo і була підхоплена іншими ЗМІ, в тому числі державними.

У вересні 2020 року Sky Eye, розташований в південно-західній китайській провінції Гуйчжоу і має діаметр 500 метрів, офіційно почав пошук позаземного життя. Згідно з повідомленням, команда виявила два набори підозрілих сигналів у 2020 році під час обробки даних, зібраних у 2019 році, та ще один підозрілий сигнал у 2022 році.