ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Прорив не вдався? У Китаї заявили про сигнали інопланетян, але передумали та видалили звіт

Новость на русском →
Китай, Середа 15 червня 2022 15:52
Прорив не вдався? У Китаї заявили про сигнали інопланетян, але передумали та видалили звіт Фото: у Китаї заявили про виявлення сигналу інопланетян (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Китайські вчені опублікували звіт, в якому говориться, що телескоп Sky Eye, можливо виявив ознаки інопланетних цивілізацій. Пізніше звіт і повідомлення про відкриття видалили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У звіті говорилося, що отримані Sky Eye електромагнітні сигнали відрізняються від раніше захоплених. За словами головного наукового співробітника групи з пошуку позаземних цивілізацій Чжана Тонцзе з Китайської академії наук, команда продовжує їх вивчення.

При цьому незрозуміло, чому звіт був видалений з сайту офіційної газети Міністерства науки і технологій Китаю, хоча новина вже стала популярною в соцмережі Weibo і була підхоплена іншими ЗМІ, в тому числі державними.

У вересні 2020 року Sky Eye, розташований в південно-західній китайській провінції Гуйчжоу і має діаметр 500 метрів, офіційно почав пошук позаземного життя. Згідно з повідомленням, команда виявила два набори підозрілих сигналів у 2020 році під час обробки даних, зібраних у 2019 році, та ще один підозрілий сигнал у 2022 році.

Китайський Sky Eye надзвичайно чутливий в низькочастотному радіодіапазоні і відіграє вирішальну роль в пошуку позаземних цивілізацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські вчені наблизилися до відтворення технологій інопланетян.

Також повідомлялося, що 20% людей з усього світу вірять в те, що інопланетяни існують і знаходяться серед нас в образі людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай
NEWS
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
Третій "Рамштайн" по Україні: чого чекати від зустрічі міністрів
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського