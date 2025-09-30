UA

Китай заявив, що "розуміє українців" і висловився щодо "миру"

Фото: Ма Шенкунь (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Константин Широкун

Китай активно сприяє політичному врегулюванню війни в Україні, а також продовжуватиме докладати зусилля для припинення вогню.

Про це заявив посол Китаю в Україні Ма Шенкунь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми повною мірою розуміємо ті випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об’єктивної та справедливої позиції, активно закликає до мирних переговорів і сприяє політичному врегулюванню", - заявив посол Китаю.

Він також підкреслив, що Китай готовий у співпраці з міжнародною спільнотою продовжувати докладати конструктивні зусилля для припинення вогню та якомога швидшого досягнення справедливої, тривалої та обов’язкової до дотримання мирної угоди.

За його словами, Китай та Україна є стратегічними партнерами й упродовж 33 років дипломатичних відносин послідовно дотримуються принципів взаємної поваги та взаємної вигоди.

"Китай залишається найбільшим торгівельним партнером України. Економіки Китаю та України чудово доповнюють одна одну», - додав Ма Шенкунь.

Що передувало

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову. За словами американського лідера, вони досягли прогресу з питання досягнення миру між РФ і Україною.

Трамп також заявляв, що Сі Цзіньпін налаштований на завершення війни в Україні та готовий сприяти цьому.

Згодом президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі не видно бажання з боку Китаю сприяти завершенню війни Росії проти України.

