Китай заявив, що філіппінське судно навмисно зіткнулося з китайським у Південно-Китайському морі

Берегова охорона Китаю заявила, що філіппінське судно, яке проігнорувало її неодноразові попередження, "навмисно зіткнулося" з китайським судном у "непрофесійний і небезпечний" спосіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В одній із заяв служба морської безпеки Китаю повідомила, що те саме філіппінське судно увійшло у води поблизу Другої мілини Томаса після того, як йому завадили увійти у води Сабіни.
За словами речника берегової охорони Китаю, два кораблі берегової охорони Філіппін "незаконно вторглися" у води, прилеглі до мілини Сабіна, без дозволу вранці в понеділок.
"Філіппіни неодноразово провокували і створювали неприємності, порушували тимчасові домовленості між Китаєм і Філіппінами", — сказав речник, маючи на увазі місії Філіппін з поставками на судно, яке стояло на Другій мілині Томаса.
Берегова охорона Китаю заявила, що вжила заходів контролю проти філіппінських кораблів відповідно до закону під час інцидентів рано в понеділок, і закликала Філіппіни "негайно припинити порушення та провокації" або вони "стикнуться з усіма наслідками".
Речник берегової охорони Філіппін не відповів на запит агентства про коментар.
Китай і Філіппіни досягли "тимчасової угоди" в липні після неодноразових суперечок навколо Другої мілини Томаса. Західні країни різко критикували Китай за агресію, яка блокувала спроби Філіппін поповнити забезпечення війська на борту корабля ВМС на мілині.
Пекін претендує на майже все Південно-Китайське море, включаючи обидві мілини, відхиляючи рішення Постійної палати третейського суду в Гаазі від 2016 року про те, що експансивні претензії Пекіна не мають підґрунтя з точки зору міжнародного права.
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