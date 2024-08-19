Китай заявил, что филиппинское судно намеренно столкнулось с китайским в Южно-Китайском море

В одном из заявлений служба морской безопасности Китая сообщила, что то же филиппинское судно вошло в воды вблизи Второй мели Томаса после того, как ему помешали войти в воды Сабины.

По словам спикера береговой охраны Китая, два корабля береговой охраны Филиппин "незаконно вторглись" в воды, прилегающие к мели Сабина, без разрешения утром в понедельник.

"Филиппины неоднократно провоцировали и создавали неприятности, нарушали временные договоренности между Китаем и Филиппинами", — сказал спикер, имея в виду миссии Филиппин с поставками на судно, стоящее на Второй мели Томаса.

Береговая охрана Китая заявила, что приняла меры контроля против филиппинских кораблей в соответствии с законом во время инцидентов рано в понедельник, и призвала Филиппины "немедленно прекратить нарушения и провокации" или они "столкнутся со всеми вытекающими последствиями".

Спикер береговой охраны Филиппин не ответил на запрос агентства о комментарии.

Договоренность по спорным водам