Китай заявил о возможном возникновении нового "вируса Х": что это значит

С соответствующим заявлением ученый выступил на международном форуме науки и технологий в обществе.

По его словам, миру необходимо создать принцип взаимодействия, чтобы противодействовать появлению новой инфекции.

"В будущем мир обязательно столкнется с так называемым "вирусом Х", характеристики которого в настоящее время никому не известны. Он может возникнуть в любом месте и в любое время", - отметил Гао Фу.

Специалист добавил, что странам необходимо придерживаться так называемого принципа "четырех C" - это сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение или обмен информацией (communication) и - координация временем и с третьей стороной (coordination).