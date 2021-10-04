Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає

З відповідною заявою вчений виступив на міжнародному форумі науки і технологій в суспільстві.

За його словами, світу необхідно створити принцип взаємодії, аби протидіяти появі нової інфекції.

"В майбутньому світ обов'язково зіткнеться з так званим "вірусом Х", характеристики якого в даний час нікому не відомі. Він може виникнути в будь-якому місці і в будь-який час", - зазначив Гао Фу.

Фахівець додав, що країнам необхідно дотримуватися так званого принципу "чотирьох C" - це співпраця (cooperation), суперництво (competition), спілкування, або обмін інформацією (communication) і - координація часом і з третьою стороною (coordination).