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Китай заявив про можливе виникнення нового "вірусу Х": що це означає

Автор: Марія Кучерявець

Глава китайського центру з контролю і профілактиці захворювань (CDC) Гао Фу заявив, світ у майбутньому може зіткнутися з новим вірусом. Мова йде про так званий "вірус Х".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik News.

З відповідною заявою вчений виступив на міжнародному форумі науки і технологій в суспільстві.

За його словами, світу необхідно створити принцип взаємодії, аби протидіяти появі нової інфекції.

"В майбутньому світ обов'язково зіткнеться з так званим "вірусом Х", характеристики якого в даний час нікому не відомі. Він може виникнути в будь-якому місці і в будь-який час", - зазначив Гао Фу.

Фахівець додав, що країнам необхідно дотримуватися так званого принципу "чотирьох C" - це співпраця (cooperation), суперництво (competition), спілкування, або обмін інформацією (communication) і - координація часом і з третьою стороною (coordination).

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