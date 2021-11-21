Китай заявил о снижении дипломатических отношений с Литвой: что произошло

Как пояснили в МИД КНР, это означает, что послы Китая и Литвы больше не будут работать в Вильнюсе и Пекине, а дипломатические миссии возглавят дипломаты более низкого ранга.

"Китайскому правительству пришлось разорвать дипломатические отношения между двумя странами, чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы в международных отношениях. Правительство Литвы должно понести всю полноту ответственности, вытекающую из этого", - говорится в заявлении министерства.

В МИД Китая также добавили, что действия Литвы создали "плохой прецедент на международном пространстве".