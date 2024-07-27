Китай завоював перше "золото" Олімпійських ігор-2024

Китайські спортсмени Хуан Юйтін і Шен Ліхао завоювали золоті нагороди в стрільбі з 10-ти метрів із пневматичної гвинтівки на Олімпійських іграх 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Дует китайських стрільців у фіналі здолав корейців. Ким Чін Йон і Пак Ха Чон поступилися переможцям у запеклій боротьбі (12:16).
Юйтін і Ліхао взяли перше "золото" Парижа-2024. Корейська пара задовольнилася срібними нагородами. Натомість бронзові медалі дісталися представникам Казахстану – Алєксандрі Лє та Ісламу Сатпаєву.
У поєдинку за 3-тє місце боротьби взагалі не вийшло. Казахські стрільці розгромили представників Німеччини – Анну Янссен і Максіміліана Ульбріха (17:5). Українські спортсмени в цій дисципліні не виступали.
Олімпіада-2024, стрільба з гвинтівки, 10 м, мікст:
До слова, напередодні Україна взяла участь в церемонії відкриття Олімпійських ігор.
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