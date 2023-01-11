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Китай запустив перший у світі екологічний пасажирський поїзд

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Китай, Середа 11 січня 2023 18:37
Китай запустив перший у світі екологічний пасажирський поїзд Фото: у Китаї з конвеєра зійшов перший в світі поїзд на водні (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У Китаї випустили перший в світі екологічний поїзд з вбудованою системою "водневої енергії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fuel Cells Works.

На виробничій базі Chengdu CRRC Changchun у місті Сіньцзінь 28 грудня зійшов з конвеєра перший у світі міський поїзд на водні.

Склад із чотирьох швидкісних потягів з максимальною швидкістю 160 км/год та вбудованою системою "водневої енергії" здатний проїхати 600 кілометрів на одній зарядці. Воднева силова установка відрізняється більшою надійністю та нульовим викидом СО2 в атмосферу.

Новий поїзд оснащений безліччю інтелектуальних систем моніторингу та датчиків, а також високошвидкісним 5G-зв’язком з диспетчерським центром для інтеграції кількох мереж. Єдина система під управлінням штучного інтелекту безперервно аналізуватиме великі масиви даних, оцінюючи робочий стан всіх потягів на маршрутах для забезпечення їхньої безпеки.

Нагадаємо, один з потягів "Укрзалізниці" потрапив у топ залізничних маршрутів Європи.

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