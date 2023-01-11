Китай запустив перший у світі екологічний пасажирський поїзд

У Китаї випустили перший в світі екологічний поїзд з вбудованою системою "водневої енергії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fuel Cells Works .

На виробничій базі Chengdu CRRC Changchun у місті Сіньцзінь 28 грудня зійшов з конвеєра перший у світі міський поїзд на водні.

Склад із чотирьох швидкісних потягів з максимальною швидкістю 160 км/год та вбудованою системою "водневої енергії" здатний проїхати 600 кілометрів на одній зарядці. Воднева силова установка відрізняється більшою надійністю та нульовим викидом СО2 в атмосферу.

Новий поїзд оснащений безліччю інтелектуальних систем моніторингу та датчиків, а також високошвидкісним 5G-зв’язком з диспетчерським центром для інтеграції кількох мереж. Єдина система під управлінням штучного інтелекту безперервно аналізуватиме великі масиви даних, оцінюючи робочий стан всіх потягів на маршрутах для забезпечення їхньої безпеки.