Один з потягів УЗ потрапив у топ залізничних маршрутів Європи

Мова йде про український поїзд 351/352 Київ - Кишинів, маршрут якого був запущений у листопаді 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

Як повідомили в компанії, маршрут №351/352 Київ - Кишинів до переліку найкращих поїздів український включив міжнародний туристичний портал Lonely Planet.

"Безперервна робота - не просто робота, але робота більш-менш за графіком - українських залізниць була символом стійкості протягом жорстокого російського вторгнення. І хоча мине деякий час, перш ніж мандрівники з-за меж України знову зможуть сісти на потяг до її зухвалої столиці, відновлення цього сполучення в листопаді після 24 років можна тільки вітати", - сказано в повідомленні Lonely Planet.

В Укрзалізниці відзначили, що маршрут №351/352 Київ - Кишинів називають "Поїздом Перемоги". Він робить зупинку на станції Унгени на заході Молдови Це дає можливість дістатися румунського міста Ясси з розвиненим аеропортом.

"Радіємо такій увазі до нашого поїзда і залюбки приймаємо на борту наших поїздів - як українців, так і закордонних друзів", - пише прес-служба Укрзалізниці.