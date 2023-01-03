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Один з потягів УЗ потрапив у топ залізничних маршрутів Європи

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Європа, Вівторок 03 січня 2023 16:15
Один з потягів УЗ потрапив у топ залізничних маршрутів Європи Фото: один з потягів УЗ потрапив у топ залізничних маршрутів Європи (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Мова йде про український поїзд 351/352 Київ - Кишинів, маршрут якого був запущений у листопаді 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

Як повідомили в компанії, маршрут №351/352 Київ - Кишинів до переліку найкращих поїздів український включив міжнародний туристичний портал Lonely Planet.

"Безперервна робота - не просто робота, але робота більш-менш за графіком - українських залізниць була символом стійкості протягом жорстокого російського вторгнення. І хоча мине деякий час, перш ніж мандрівники з-за меж України знову зможуть сісти на потяг до її зухвалої столиці, відновлення цього сполучення в листопаді після 24 років можна тільки вітати", - сказано в повідомленні Lonely Planet.

В Укрзалізниці відзначили, що маршрут №351/352 Київ - Кишинів називають "Поїздом Перемоги". Він робить зупинку на станції Унгени на заході Молдови Це дає можливість дістатися румунського міста Ясси з розвиненим аеропортом.

"Радіємо такій увазі до нашого поїзда і залюбки приймаємо на борту наших поїздів - як українців, так і закордонних друзів", - пише прес-служба Укрзалізниці.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" наразі не збирається підвищувати ціни на квитки на пасажирські потяги, оскільки для багатьох людей це є способом евакуації з регіонів, де тривають бойові дії.

Також, раніше "Укрзалізниця" запустила ретро-поїзд у Києві.

Окрім цього було представлено перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях. Цей поїзд зробили максимально зручним для пасажирів з інклюзією.

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