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Китай запустил первый в мире экологичный пассажирский поезд

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Китай, Среда 11 января 2023 18:37
Китай запустил первый в мире экологичный пассажирский поезд Фото: в Китае с конвейера сошел первый в мире поезд на водороде (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Китае выпустили первый в мире экологичный поезд со встроенной системой "водородной энергии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fuel Cells Works.

На производственной базе Chengdu CRRC Changchun в Синьцзине 28 декабря сошел с конвейера первый в мире городской поезд на водороде.

Состав из четырех скоростных поездов с максимальной скоростью 160 км/ч и встроенной системой водородной энергии способен проехать 600 километров на одной зарядке. Водородная силовая установка отличается большей надежностью и нулевым выбросом СО2 в атмосферу.

Новый поезд оснащен множеством интеллектуальных систем мониторинга и датчиков, а также высокоскоростной 5G-связью с диспетчерским центром для интеграции нескольких сетей. Единая система под управлением искусственного интеллекта будет непрерывно анализировать большие массивы данных, оценивая рабочее состояние всех поездов на маршрутах для обеспечения их безопасности.

Напомним, один из поездов "Укрзализныци" попал в топ железнодорожных маршрутов Европы.

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