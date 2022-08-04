Китай запустил у Тайваня баллистические ракеты, способные нести термоядерный заряд

Министерство обороны Тайваня подтвердило, что 4 августа в водах вокруг острова было запущено 11 китайских баллистических ракет Dongfeng.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В последний раз это произошло в 1996 году. Официальные лица Тайваня заявили, что учения нарушили правила Организации Объединенных Наций, вторглись в его пространство и поставили под угрозу свободное воздушное и морское судоходство.
В ответ на протесты Тайваня против военных учений агентство Reuters сообщает, что базирующееся в Пекине Управление по делам Тайваня Китая заявило: "Наше наказание сторонников тайваньской независимости, внешних сил является разумным и законным".
Как сообщалось, армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они продлятся с 4 по 7 августа в шести акваториях у острова.
Напомним, ранее стало известно, что Китай в учениях вокруг Тайваня привлечет ракеты, способные нести термоядерный заряд.
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