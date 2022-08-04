Китай запустив біля Тайваня балістичні ракети, здатні нести термоядерний заряд

Міністерство оборони Тайваню підтвердило, що 4 серпня у водах навколо острова було запущено 11 китайських балістичних ракет Dongfeng.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Востаннє це сталося 1996 року. Офіційні особи Тайваню заявили, що навчання порушили правила Організації Об'єднаних Націй, вторглися до його простору та поставили під загрозу вільне повітряне та морське судноплавство.

У відповідь на протести Тайваню проти військових навчань агентство Reuters повідомляє, що Управління у справах Тайваню Китаю, що базується в Пекіні, заявило: "Наше покарання прихильників тайванської незалежності, зовнішніх сил є розумним і законним".