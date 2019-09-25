Китай запустил спутник для борьбы со стихийными бедствиями

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Это уже 313 полет ракет-носителей серии "Чанчжэн"

Китай провел успешный запуск в космос спутника "Юньхан-1". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синьхуа.

Как сообщается, запуск состоялся в среду, 25 сентября, с Цзюцюаньского космодрома на северо-западе Китая.

"В среду в 08:54 по пекинскому времени с Цзюцюаньского космодрома на северо-западе Китая с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2Г" (Long March-2D) был проведен успешный запуск второго спутника серии "Юньхан-1", - говорится в сообщении.

Аппарат предназначен для исследования атмосферного и морской среды, космического пространства, а также борьбы со стихийными бедствиями и проведения научных экспериментов.