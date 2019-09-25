Китай запустив супутник для боротьби зі стихійними лихами

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Це вже 313 політ ракет-носіїв серії "Чанчжен"

Китай провів успішний запуск у космос супутника "Юньхан-1". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомляється, запуск відбувся у середу, 25 вересня з Цзюцюаньского космодрому на північному заході Китаю.

"У середу о 08:54 за пекінським часом з Цзюцюаньского космодрому на північному заході Китаю за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March-2D) був проведений успішний запуск другого супутника серії "Юньхан-1", - йдеться в повідомленні.

Апарат призначений для дослідження атмосферного і морського середовища, космічного простору, а також боротьби зі стихійними лихами і проведення наукових експериментів.