Китай запустил в космос спутник для поиска ресурсов на Земле

Спутник должен помочь искать ресурсы.

Спутник, получивший название Ziyuan-102E или "пятиметровый оптический спутник 02", был запущен в 11:11 по пекинскому времени ракетой Long March-4C, которая стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.

[China’s 53rd launch in 2021, CZ/LM family’s 403rd launch] At UTC 03:11 Dec 26, Ziyuan(资源/Resource)-1-02E 5-m optical sensing satellite and 101 middle school mini-sat were successfully launched by #CZ4C rocket at Taiyuan Launch Center, Shanxi. HD Video:https://t.co/m3DEzdWknB pic.twitter.com/bHOk6RfCaV