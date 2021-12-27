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Китай запустил в космос спутник для поиска ресурсов на Земле

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Китай, Понедельник 27 декабря 2021 01:00
Китай запустил в космос спутник для поиска ресурсов на Земле Фото: Китай запустил в космос спутник для поиска ресурсов на Земле (twitter.com/CNSAWatcher)
Автор: Артур Родивилов

Китай запустил новый спутник с камерой. Он может делать снимки Земли с разрешением до пяти метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

Спутник должен помочь искать ресурсы.

Спутник, получивший название Ziyuan-102E или "пятиметровый оптический спутник 02", был запущен в 11:11 по пекинскому времени ракетой Long March-4C, которая стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси на севере Китая.

Ziyuan-1 02E весит около 2,5 кг и оснащен инфракрасными, ближними инфракрасными и гиперспектральными камерами.

Спутник будет работать с пятиметровым оптическим спутником 01 и сократит время пролета над китайской территорией с трех до двух дней. Его снимки помогут инженерам изучать геологию Китая и искать полезные ископаемые.

Также эти фото будут использоваться и в других отраслях - например, транспорте, сельском хозяйстве и для преодоления последствий стихийных бедствий.

Вместе с Ziyuan-102E был запущен небольшой спутник, который использовался для обучения в средней школе в Пекине. Спутник является частью китайско-африканского проекта сотрудничества под названием Xiwang (Надежда) по популяризации науки среди подростков.

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